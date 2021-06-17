Завершено расследование убийства 9-летней девочки в Чите

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Следственными органами СК России по Забайкальскому краю завершено расследование уголовного дела по обвинению 33-летнего жителя города Читы в убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а также умышленном повреждении чужого имущества, совершённое общеопасным способом (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

По данным следствия, 17 февраля 2021 года в одном из жилых домов города Читы обвиняемый, в состоянии опьянения от употребления алкоголя и наркотиков, в ходе конфликтной ситуации с жильцами одной из квартир выстрелил из охотничьего гладкоствольного ружья 12 калибра в закрытую входную дверь. В результате полученного огнестрельного ранения грудной клетки и головы находившаяся в квартире 9-летняя девочка скончалась на месте.

Мужчина был незамедлительно задержан и доставлен в Следственный комитет, где при допросе частично признал вину и дал показания об обстоятельствах совершенного преступления. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности.

В рамках расследования уголовного дела назначено проведение судебной психолого-психиатрической экспертизы, в соответствии с выводами которой обвиняемый признан способным отдавать отчет своим действиям и руководить ими.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.