Вторник, 11 июля, 2023
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Завершается приём документов на теологическое отделение РГУ имени Есенина

7info

Настоятель Пронского монастыря, игумен Лука Степанов напомнил об окончании приёма документов для обучения на отделении теологии Рязанского госуниверситета.

Совсем скоро (15 июля для поступления на бюджет и 19 августа на платные места) заканчивается подача документов для обучения на отделении теологии Рязанского госуниверситета.
Понадобится ЕГЭ по русскому языку и обществознанию, а для выпускников среднеспециальных учебных заведений — внутреннее тестирование в вузе по русскому языку и истории культуры.
Третье вступительное испытание — собеседование с поступающим.
Наши выпускники теологи востребованы в образовательном и журналистском служении, в качестве помощников руководителей епархиальных отделов и благочинных по просветительской работе, а также во всех отраслях, где от сотрудника требуется высокая культура словесного служения и широкий кругозор!
Для поступления на бюджетные места документы подаются до 15 июля. Подача документов на платные места — до 19 августа. Телефон сотрудника кафедры 89006095314 Анна

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