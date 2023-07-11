Завершается приём документов на теологическое отделение РГУ имени Есенина

Совсем скоро (15 июля для поступления на бюджет и 19 августа на платные места) заканчивается подача документов для обучения на отделении теологии Рязанского госуниверситета.

Понадобится ЕГЭ по русскому языку и обществознанию, а для выпускников среднеспециальных учебных заведений — внутреннее тестирование в вузе по русскому языку и истории культуры.

Третье вступительное испытание — собеседование с поступающим.

Наши выпускники теологи востребованы в образовательном и журналистском служении, в качестве помощников руководителей епархиальных отделов и благочинных по просветительской работе, а также во всех отраслях, где от сотрудника требуется высокая культура словесного служения и широкий кругозор!

Для поступления на бюджетные места документы подаются до 15 июля. Подача документов на платные места — до 19 августа. Телефон сотрудника кафедры 89006095314 Анна