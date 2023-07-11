Настоятель Пронского монастыря, игумен Лука Степанов напомнил об окончании приёма документов для обучения на отделении теологии Рязанского госуниверситета.
Завершается приём документов на теологическое отделение РГУ имени Есенина
Новости партнёров
Read Now
- #КартаКосмосРязань
- COVID-19
- Администрация
- Акценты
- Батюшка подскажет
- В этот день
- Власть
- Власть
- Гордума
- Гороскоп
- Госуслуги - это просто
- Космическая карта Рязанской области
- Культура
- Культура
- Медицина
- Мой Бизнес. Рязанская область
- Новости Касимова
- Новости КВН
- Новости медицины
- Новости мира
- Новости прокуратуры Рязанской области
- Новости Рязани
- Облдума
- Общество
- Общество
- Органы власти
- Поиск Елены Логуновой Рязань
- Политика
- Правительство
- Приметы, астрология, магия, эзотерика
- Происшествия
- Происшествия
- Происшествия Рязани
- Прокуратура поясняет
- Рязанские смотрины
- Спорт
- Топ новость
- Туристу на заметку
- Финансовая грамотность
- Человек дня
- Школьные музеи
- Школьные музеи лонгриды
- Школьные музеи новости
- Школьные музеи Открытый урок
- Экономика
- Экономика