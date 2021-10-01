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Пятница, 1 октября, 2021
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Завершено расследование дела о поножовщине в Недостоеве

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Завершено расследование дела о поножовщине в Недостоеве

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В Рязани завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Московского района.

В феврале этого года обвиняемый отдыхал в одном из кафе в микрорайоне Недостоево вместе с ранее ему знакомыми двумя мужчинами и малознакомым потерпевшим.

Во время застолья произошёл конфликт. Пострадавший оскорбил обвиняемого, а также ударил его ногой в живот. Нетрезвый мужчина, желая отомстить, достал из брюк нож и ударил оппонента в живот.

Расследование уголовного дела завершено, его передали для рассмотрения в суд.

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