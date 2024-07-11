Затонувшую баржу весом 50 тонн вытащили из акватории Оки в Кадомском районе

В акватории Оки в затоне Ватажка Кадомского района обнаружили остатки затонувшей баржи, которая полностью утратила потребительские свойства и загрязняла окружающую среду. Природоохранный прокурор Рязанской межрайонной природоохранная прокуратура обратился в суд, чтобы устранить нарушение закона. Об этом сообщает Telegram-канал Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Кадомский районный суд Рязанской области требования природоохранного прокурора удовлетворил. Сообщается, что в настоящее время решение суда исполнено.

Поднимали остатки баржи специалисты ФГБУ «Канал им. Москвы». Она весила почти 50 тонн.

«Нарушение закона устранено», — пишет пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.