Четверг, 11 июля, 2024

Затонувшую баржу весом 50 тонн вытащили из акватории Оки в Кадомском районе

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: t.me/vmpproku_ratura

В акватории Оки в затоне Ватажка Кадомского района обнаружили остатки затонувшей баржи, которая полностью утратила потребительские свойства и загрязняла окружающую среду. Природоохранный прокурор Рязанской межрайонной природоохранная прокуратура обратился в суд, чтобы устранить нарушение закона. Об этом сообщает Telegram-канал Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Кадомский районный суд Рязанской области требования природоохранного прокурора удовлетворил. Сообщается, что в настоящее время решение суда исполнено.

Поднимали остатки баржи специалисты ФГБУ «Канал им. Москвы». Она весила почти 50 тонн.

«Нарушение закона устранено», — пишет пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Головин прокомментировал победу Иголкина на праймериз «Единой России»

В Касимове в дом пожилой женщины залез грабитель

Какие внутренние демоны есть у каждого знака Зодиака и как не позволить им взять над собой власть

Разведка узнала о планах Запада в отношении Зеленского

В Рязани неизвестные испортили дверной замок матери грудного ребёнка

«Мистическую Тулу» открывает для рязанцев Tele2

Володин: БРИКС — новый центр многополярного мира

Ждать ли ослабления жары, рассказали синоптики

Не умевшая плавать женщина утонула, пытаясь спасти 7-летнего сына

На жителя Касимовского района завели уголовное дело о присвоении денег

Назван способ узнать, не взяли ли мошенники кредит на ваше имя

В Рязани водитель сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе