«Затмение уходит, когда я человека раскромсаю»: следователь рассказал о беседах с Чикатило

Следователь Игорь Надеждин рассказал о нюансах расследования дела Чикатило, пишет Лента.ру.

По его словам, в первые два дня допроса маньяк был разговорчив, а к концу третьего «просто застыл». Тогда правоохранители привели на беседу с Чикатило доцента Ростовского медицинского института Владимира Бухановского. Тот не смог устоять перед светилом науки и начал давать показания. Он вспоминал детали убийств, пока психиатр кивал головой.

Маньяк рассказал о новых жертвах, о которых следователи на тот момент и не догадывались. По словам допрашиваемого, он совершал преступления, словно в тумане.

«Знаете, когда я вижу безлюдное место и оказываюсь там с жертвой, на меня находит какое-то страшное затмение. Оно отступает, только когда я человека изрежу и раскромсаю. А после часто идет дождь», — вспоминает Надеждин.

Чикатило делился подробностями со следствием, пока считал, что психиатр поставит ему диагноз и спасет от смертного приговора. Как только он начал догадываться о неминуемом расстреле, тут же стал вести себя неадекватно.

Надеждин считает, что маньяк сообщил обо всех убийствах, которые помнил, однако на его совести может быть еще несколько жертв.

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