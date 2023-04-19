20 апреля произойдёт солнечное затмение, которому уже обещают стать очень эффектным. Луна не полностью закроет солнце и в пиковый момент образует огненное солнечное кольцо. На особое значение грядущего затмения обратили внимание астрологи. По их расчётам, оно пройдёт в 29-м (последнем) градусе Овна, чьим управителем является агрессивный, воинственный Марс. Конечно же, это окажет на каждого из нас особенное влияние. Какие планеты будут управлять нами, и что ждать россиянам, разбирались woman.ru.

Главное влияние окажет на людей Марс, который издревле считают зачинщиком войн, конфликтов, разногласий. Ещё он предвестник природных катаклизмов, заболеваний, больших бедствий.

Также точка затмения будет находиться в квадрате к Плутону, который отвечает за инстинкты и подсознание. Энергетика Плутона связана с завершением чего-то старого и новыми началами.

В момент затмения Плутон образует квадрат с новолунием, что можно истолковать как шанс расправиться с инстинктивными страхами и благодаря этому преодолеть преграды. Юпитер, который тоже участвует в этом квадрате, усилит положительный эффект — откроет новые возможности и ресурсы.

Астрологи предупреждают: энергетика солнечного затмения будет воздействовать на людей крайне решительным образом. Например, обнажатся пограничные состояния. Старайтесь следить за своими эмоциями и мыслями.

В период солнечного затмения не исключены ситуации, напрямую связанные с риском. Не нужно ввязывать в авантюры, будьте начеку, когда передвигаетесь на транспорте, переходите дорогу.

Не исключена насильственная трансформация. Астрологи советуют принимать изменения и не противиться им. Тогда всё пройдёт спокойно и мирно.

Грядущее затмение откроет иное измерения, у людей появится возможность контактировать с тонким миром. Поэтому не пугайтесь, если начнете видеть странные знаки и совпадения.

Ещё небесное явление будет подталкивать вас на импульсивные покупки, а окружающую действительность наполнять техногенными проблемами.

Но не стоит не брать во внимание приятные изменения, которые могут спровоцировать солнечное затмение. У вас появится возможность определиться с чем-то важным для себя и начать новый эпизод своей жизни. При этом важно знать, что последствия событийной цепочки, которую вы запустите в этот день, будут разворачиваться целых полгода — вплоть до середины октября. Так что, даже если вы вздумаете отказаться от намеченного, упорный Овен едва ли не насильно заставит вернуться к прежним планам. Вот почему стоит выбрать инициативу себе по душе и полностью отдаться делу: смелых, решительных и независимых людей поощряет сам Марс. А Плутон благоволит тем, кто встал на путь саморазвития.