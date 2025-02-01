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Происшествия

Застреливший полицейского ярославец был абсолютно голым

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Житель Ярославля в момент убийства 34-летнего командира батальона ППС Анатолия Тутынина был абсолютно голым, пишет «Про Город» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел 31 января в доме на улице Труфанова. Там по подъезду с ножом бегал 53-летний мужчина и пугал соседей.

Когда прибыл наряд полиции, он закрылся в квартире и начал стрелять из охотничьего ружья. В итоге он смертельно ранил полицейского.

«Стрелявший мужчина оказался абсолютно голым. По подъезду он бегал в одежде. Дома полностью разделся», — отметил источник.

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Злоумышленника ликвидировали ответными выстрелами.

Источник допустит, что он был под воздействием «солей».

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© Информационное агентство 7info

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