Застреливший полицейского ярославец был абсолютно голым

Житель Ярославля в момент убийства 34-летнего командира батальона ППС Анатолия Тутынина был абсолютно голым, пишет «Про Город» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел 31 января в доме на улице Труфанова. Там по подъезду с ножом бегал 53-летний мужчина и пугал соседей.

Когда прибыл наряд полиции, он закрылся в квартире и начал стрелять из охотничьего ружья. В итоге он смертельно ранил полицейского.

«Стрелявший мужчина оказался абсолютно голым. По подъезду он бегал в одежде. Дома полностью разделся», — отметил источник. Реклама

Злоумышленника ликвидировали ответными выстрелами.

Источник допустит, что он был под воздействием «солей».