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Заслуженный врач России и выпускник РязГМУ погиб при вылете с трассы в карьер

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Заслуженный врач России и выпускник Рязанского медицинского университета Виктор Зараев погиб, вылетев с трассы в карьер.

Как сообщает «Московский комсомолец», авария произошла примерно в 16:00 27 августа в Озерах Коломенского городского округа. Автомобиль Mitsubishi Pajero, за рулем которого находился 78-летний Виктор Зараев, потерял управление и на скорости съехал в карьер, из-за чего водитель вместе с машиной ушли под воду.

По предварительной версии, Зараеву стало плохо за рулём, и он потерял сознание.

Виктор Зараев поступил в РязГМУ в 1963 году. После учебы врач вместе с женой переехал из Рязани в Подмосковье.

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