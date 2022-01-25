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Вторник, 25 января, 2022
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Заслуженного артиста Чепкова подозревают в изнасиловании 4-летней внучки

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В Санкт-Петербурге задержали 73-летнего солиста оркестра Мариинского театра Антона Чепкова, которого подозревают в изнасиловании 4-летней внучки пишет КП.

Сообщается, что в августе прошлого года на «горячую линию» Следственного комитета «Ребенок в опасности» поступил звонок от психолога. Она рассказала, что неизвестный совершает насильственные действия сексуального характера в отношении малышки.

В январе текущего года следователи вышли на дедушку жертвы – заслуженного артиста РСФСР. Артист подозревается не в одном эпизоде.

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По версии следствия, насильственные действия продолжались на протяжении всего 2020 года, когда он был на даче в садоводстве «Артист» в поселке Рощино В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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