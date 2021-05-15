Защита от коварных пришельцев. Как эффективно и недорого укрепить иммунитет

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Непрекращающаяся пандемия COVID-19 резко обострила проблему укрепления иммунитета. Именно он обеспечивает защиту организма от вирусов, бактерий, паразитов, опасных веществ и чужеродных клеток. А в случае с злосчастным коронавирусом иммунитет отвечает за формирование антител, благодаря которым не происходит повторное инфицирование или недуг протекает в лёгкой форме.

Барьер для всяческих болезней возникает у нас не сам собой. Почти каждому человеку по силам создать мощный заслон от разного рода пришельцев из микромира. Доступным способам укрепления и поддержания иммунитета и посвящен этот небольшой обзор.

Спасительный рацион

Слабый иммунитет как правило связан с образом жизни, а иногда с хроническими заболеваниями. Мощный удар по организму наносит неправильное питание.

— Здесь все логично: отсутствие завтрака или несбалансированный рацион приводят к перееданию на ночь и злоупотреблению фастфудом, — считает специалист по здоровому питанию Елена Раевская.

Для формирования крепкого иммунитета в нашем рационе ежедневно должны быть зелёные овощи и один-два фрукта. Следует отдавать предпочтение нежирной белковой пище, такой как морепродукты, фасоль, куриная или индюшачья грудка.

Также иммунитет укрепляют продукты, где содержится цинк и селен: тунец, краб, говядина, бобовые. Для защиты организма особенно важны витамины.

В частности витамин А, который содержится в моркови, дыне, картофеле, тыкве. Витамин С, которым богаты цитрусовые, шиповник, клубника, капуста. Витамин D, чьим источником служат треска, форель, куриные и перепелиные яйца. Солидную порцию витамина Е нам дарят орехи, растительные масла, семена подсолнечника. Особую пользу для защиты организма приносят богатые пробиотиками натуральные кисломолочные продукты.

Убегая от недугов

Еще один ярый противник нашего противовирусного щита — сидячий образ жизни. Особенно это касается тех, кто работает за компьютером 8 и более часов, мало ходит пешком и очень редко посещает спортзал.

Чтобы организм оставался защищённым достаточно 20 минут ежедневных активных занятий. Пожилым людям рекомендованы неинтенсивные аэробные нагрузки: скандинавская ходьба или прогулка быстрым шагом.

Если вы постоянно спите меньше 7-8 часов в день, то также ослабляете собственную иммунную защиту. Взрослому человеку необходимо 7-9 часов сна, ребёнку больше — 8-10 часов.

Наш ответ этанолу и никотину

Для укрепления иммунного барьера советуем существенно снизить употребление алкоголя.

— Этанол негативно влияет на дыхательную систему и разрушает клетки иммунной, — убеждена Елена Раевская.

Спиртное ослабляет защитный барьер, вымывает из организма витамины и минералы: магний, кальций, B12 и т.д. Сигареты также не совместимы с сильным иммунитетом. Никотин буквально отравляет организм и наносит вред всем его системам от сердечно-сосудистой до репродуктивной.

Под властью солнца и воды

Специалисты советуют чаще бывать на солнце. Такие прогулки дарят нам хорошее настроение, снижают стресс и риск развития депрессии. Чтобы получить пользу от солнечных ванн, достаточно бывать на улице 15 минут летом и около 2 часов зимой.

Ну и в заключении совет, актуальный не только в коронавирусные времена — соблюдайте гигиену. Следование очевидным правилам предупредят возникновение инфекционно-воспалительных заболеваний. Мойте руки после общения с домашними и чужими животными. Чистите зубы дважды в день и посещайте стоматолога для профилактического осмотра.

Практика показывает, что активный образ жизни, сбалансированный рацион и отказ от вредных привычек позволит укрепить иммунитет в любом возрасте. Но естественно перед тем, как разработать собственный план по укреплению иммунитета посоветуйтесь с квалифицированным врачом.