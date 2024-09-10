Вторник, 10 сентября, 2024

Зарубил на глазах у ребенка: детали убийства главы Свердловского отдела СК в Перми

Автор: powder

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Убийство руководителя Свердловского отдела СУ СКР по Пермскому краю Евгения Середкина не связано с его профессиональной деятельностью, сообщило издание КП-Пермь со ссылкой на источник.

О случившемся стало известно утром во вторник. По подозрению задержан новый сожитель бывшей супруги убитого.

«Преступление произошло на бытовой почве, из-за семейного конфликта», – говорится в публикации.

По данным источника, злоумышленник напал на потерпевшего с топором на глазах у 11-летнего ребенка. Подозреваемый – бывший сотрудник силовых структур.

Уголовное дело возбуждено по статье «убийство совершенно с особой жестокостью».

В Пермь направлена группа из Центрального аппарата СК.

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