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Понедельник, 30 августа, 2021
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Зарубежные прокатчики массово закупают российские сказки

Елена Лобанова
Зарубежные прокатчики массово закупают российские сказки
Стоп-кадр фильма "Морозко"

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Российское кино завоевывает мировые рынки — такие выводы сделали ведущие представители киноиндустрии на основе прошедшего мероприятия Key Buyers Event. Среди самых крупных сделок года — покупка фильма Олега Погудина «Конек-Горбунок» американской компанией Grindstone Entertainment Group, его увидят зрители Германии, Австрии, Швейцарии, Франции, Португалии, Польши, Кореи и других стран.

Возможно, красочная лента о бескорыстном Иване и его лошади побьет рекорд фильма «Монгол» ($ 20 млн). В ближайших планах «Роскино» — максимально широко и ярко продвигать российскую индустрию кино и аудиовизуального контента. В этом году организация запустила проект под брендом Russian Content Worldwide, который будет представлять отрасль на ключевых рынках: в Каннах, Торонто, на кинорынке American Film Market (AFM) и других.

Ближайшее событие — Венецианский кинофестиваль, где в программе Focus on Russia будет сделан фокус на Россию, и возможности российской индустрии будут показаны во всей полноте.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Наш «Конек»: зарубежные прокатчики массово закупают российские сказки.

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