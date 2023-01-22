Зарплаты в сельском хозяйстве выросли в Рязанской области больше, чем в целом по экономике региона

За период с января по октябрь 2022 года в с/х организациях Рязанского региона среднемесячная зарплата выросла на 14,6% к прошлогоднему показателю, составив 43 486 рублей. В целом по экономике области зарплата увеличилась на 11,6%.

Статистику привели в минсельхозе Рязанской области.

В животноводстве зарплаты традиционно выше, чем в растениеводстве. Это объясняется сезонностью работ растениеводов. В животноводстве зарплата составила 47 204 рубля, а в растениеводстве – 42 865 рублей.

По итогам 10 месяцев прошлого года в 67 с/х организациях среднемесячная зарплата оказалась выше среднего по области уровня – 43 849 рублей.

Лидерами по уровню зарплаты стали предприятия: «Простор» и «Лаг-Сервис Агро» Захаровского района, «Аграрий-Ранова» Милославского района, «Павловское» Рязанского района, «Агро-С» Сапожковского района, «Приокское мясо» и «Разбердеевское» Спасского района. Там средняя зарплата превысила 70 тысяч рублей в месяц.