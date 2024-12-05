Четверг, 5 декабря, 2024
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Зарплаты россиян в 2025 году могут увеличить на 20%

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Валерия Мединская
Изображение от drobotdean на Freepik

Зарплаты россиян в 2025 году могут увеличить на 15–20%. Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на главу Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константина Ордова.

По словам эксперта, сумма оплаты труда в цифровой области, как правило, не связана с инфляцией. Скорее, она определяется спросом на специфические навыки и квалификацию. Ордов отметил, что специалисты в этой сфере уже имеют высокую зарплату, но с учетом нехватки кадров за них продолжают бороться наниматели.

Однако не все работодатели готовы увеличить оплату труда подчиненным. Некоторые предприятия не корректируют зарплаты в соответствии с инфляцией. Специалист подчеркнул, что не стоит ждать повышения зарплаты сотрудникам, не проявляющим активность на работе.

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