Зарезавший проходившего мимо прохожего пенсионер получил 12 лет колонии

В Омске пенсионер, зарезавший случайного прохожего, получил 12 лет колонии строго режима, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Суд признал 62-летнего мужчину виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), а также по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Труп неизвестного с ножевыми ранами прохожие обнаружили 17 апреля 2022 года в 10 часов около АЗС на улице Завертяева. Через несколько дней оперативники установили личность погибшего: им оказался 55-летний житель Амурского посёлка.

Выявить подозреваемого удалось с помощью камер видеонаблюдения, установленных на заправке. Мужчину задержали, на его одежде нашли следы крови погибшего. Как они там оказались, пенсионер внятно объяснить не сумел.

Позднее выяснилось, что задержанный беспричинно нанес несколько ударов ножом возвращавшемуся домой мимо его дачи из гаража потерпевшему.

Буйный пенсионер, задержанный полицией, 21 апреля в участке несколько раз ударил правоохранителя по голове. Этот случай стал ещё одним эпизодом уголовного дела.

В качестве наказания суд назначил убийце 12 лет колонии строго режима с ограничением свободы на 1 год. Кроме того, суд обязал его выплатить супруге погибшего 1 млн рублей и пострадавшему сотруднику полиции — 100 тыс. рублей.