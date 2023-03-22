Запуск асфальтовых заводов в Рязанской области начнут с Касимовского района

В Рязанской области с 27 марта по 15 апреля планируют запускать асфальтовые заводы. Первый такой завод, как ожидается, будет запущен в Касимовском районе. Об этом доложил губернатору Павлу Малкову на заседании областного правительства замминистра транспорта региона Валерий Ерёмин.

Приоритет, по его словам, будет отдан автодорогам с интенсивным движением и школьным маршрутам. Сейчас самый проблемный участок – в Касимовском районе. Там планируется приступить к ремонту дорог на участках Тума – Касимов, Нижний Новгород – Касимов и Касимов – Шилово.

Валерий Ерёмин рассказал, что к работам по ямочному ремонту покрытий на межмуниципальных и региональных дорогах планируется приступить при благоприятных погодных условиях. Это конец марта – начало апреля. Рязаньавтодор скомплектовал 30 бригад. На гарантийных участках работа ведётся в постоянном режиме.

Губернатор Павел Малков поручил представить отдельный доклад не позже 23 марта о том, что меняется в регионе в дорожной сфере от года к году.