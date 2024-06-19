Среда, 19 июня, 2024

Запись на полеты в рамках фестиваля «Небо России» уже открыта

Автор: 7info

Опубликовано

Долгожданная новость: запись на полёты в рамках фестиваля «Небо России»

Заявки на полёты принимаются только по телефону: +7 4912 51 33 71. 

📍Фестиваль пройдет с 4 по 12 августа в Рязанской области. 
📍Полёты будут проходить в радиусе 60 км от Рязани в пределах лётной зоны региона.
📍Стоимость полёта на фестивале на 1 человека: 10 000 рублей.
📍На фестивале доступна только групповая программа полёта.
📍Не обязательно ждать фестиваль, можно полетать и сейчас, в том числе, по индивидуальной программе. Подробнее здесь.
📍На фестивале можно не только полетать и посетить культурную программу, но и поработать в качестве волонтера. Узнать больше можно здесь.

Официальный сайт фестиваля

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