Запись на полеты в рамках фестиваля «Небо России» уже открыта

Долгожданная новость: запись на полёты в рамках фестиваля «Небо России»

Заявки на полёты принимаются только по телефону: +7 4912 51 33 71.

📍Фестиваль пройдет с 4 по 12 августа в Рязанской области.

📍Полёты будут проходить в радиусе 60 км от Рязани в пределах лётной зоны региона.

📍Стоимость полёта на фестивале на 1 человека: 10 000 рублей.

📍На фестивале доступна только групповая программа полёта.

📍Не обязательно ждать фестиваль, можно полетать и сейчас, в том числе, по индивидуальной программе. Подробнее здесь.

📍На фестивале можно не только полетать и посетить культурную программу, но и поработать в качестве волонтера. Узнать больше можно здесь.

Официальный сайт фестиваля