Замначальника смоленского МУПа уволили после жалоб сотрудников

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В среду, 14 июля, в Смоленске уволили замначальника МУП «Смоленсктеплосеть». Ранее коллективную жалобу на него написали сотрудники предприятия. Об этом сообщает Smolnarod.ru.

Около 180 человек пожаловались на нового заместителя директора по экономической безопасности. Сотрудники предприятия посчитали, что новый начальник после назначения занялся не своими профильными вопросами. В частности, работники сообщали о восстановлении бани, которая уже восемь лет не функционирует и используется только руководством.

Причиной жалобы стали и другие серьезные проблемы. В частности, на предприятии не хватает сотрудников, а зарплата не повышалась уже пять лет.

Соответствующую жалобу работники направили мэру города Андрею Борисову.

Спустя некоторое время замдиректора МУП «Смоленсктеплосеть» Евгения Васильева уволили. По данным местных СМИ, мужчина написал заявление по собственному желанию.