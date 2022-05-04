Заммэра Рязани Борис Ясинский проверил, как город готовится к празднованию Дня Победы

4 мая заместитель главы администрации Рязани Борис Ясинский совместно с руководителями профильных структурных подразделений проверил, как ведётся подготовка города к празднованию Дня Победы.

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На улицах Ленина и Соборной красят опоры уличного освещения, на площади Соборной – докрашивают бордюры. Ясинский поручил проверить работу систем освещения в сквере на Соборной и на прилегающих к нему участках. Также работникам Дирекции благоустройства города предстоит окосить траву вдоль тротуаров.

Управлению рязанского троллейбуса и управлению энергетики и ЖКХ заммэра поручил привести в порядок провода на центральных улицах. Также важно обратить внимание на внешнее состояние светофоров.

На Первомайском проспекте запланированы работы по устранению рекламных объявлений. На площади Победы со стороны МКЦ проводят покраску бордюров, ремонтируют и красят лавки. Со стороны памятника все запланированные работы завершены.

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Дирекции благоустройства города поручили также провести покраску дорожных знаков и опор уличного освещения на центральных улицах Рязани. На площади Ленина в сквере у Торговых рядов отремонтируют уличные фонари, покрасят лавки.