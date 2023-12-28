Замглавы администрации Рязани назначен Михаил Ромодин

Михаил Ромодин назначен заместителем главы администрации Рязани. До этого он являлся исполняющим обязанности заместителя.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Виталий Артемов. Ромодин будет отвечать за работу управления дорожного хозяйства и транспорта, управления энергетики и ЖКХ, управления административно-технической инспекции и аппарат административных комиссий.

Кроме этого, произошел ряд других назначений, сообщает пресс-служба мэрии. Префектом Железнодорожного района стал Олег Морозов, префектом Московского района будет Сергей Горбунов, а префектом Октябрьского района – Кирилл Горелов.