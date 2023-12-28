Четверг, 28 декабря, 2023
На главнуюОрганы властиАдминистрация

Замглавы администрации Рязани назначен Михаил Ромодин

7info 2
Фото: сайт администрации
spot_img

Михаил Ромодин назначен заместителем главы администрации Рязани. До этого он являлся исполняющим обязанности заместителя.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Виталий Артемов. Ромодин будет отвечать за работу управления дорожного хозяйства и транспорта, управления энергетики и ЖКХ, управления административно-технической инспекции и аппарат административных комиссий.

Кроме этого, произошел ряд других назначений, сообщает пресс-служба мэрии. Префектом Железнодорожного района стал Олег Морозов, префектом Московского района будет Сергей Горбунов, а префектом Октябрьского района – Кирилл Горелов.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах