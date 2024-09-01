Заместителю Председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николаю Булаеву исполнилось 75 лет

1 сентября отмечает день рождения заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Николай Булаев. Ему исполнилось 75 лет. Об этом пишут в Telegram-канале Рязанского избиркома.

Николай Иванович родился 1 сентября 1949 года в селе Казачья Слобода Шацкого района. Отмечается, что он внёс значительный вклад в развитие Рязанской области, в частности – в систему образования. Он был руководителем Спасского педагогического училища, возглавлял Рязанский институт развития образования, занимал руководящие посты в органах власти региона и представлял его в Совете Федерации.

С избирательной системой Николай Иванович также связан на протяжении уже более 40 лет. Председателем участковой избирательной комиссии в Спасском районе он являлся уже в 1984 году.