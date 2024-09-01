Воскресенье, 1 сентября, 2024

Заместителю Председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николаю Булаеву исполнилось 75 лет

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/ikro62

1 сентября отмечает день рождения заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Николай Булаев. Ему исполнилось 75 лет. Об этом пишут в Telegram-канале Рязанского избиркома.

Николай Иванович родился 1 сентября 1949 года в селе Казачья Слобода Шацкого района. Отмечается, что он внёс значительный вклад в развитие Рязанской области, в частности – в систему образования. Он был руководителем Спасского педагогического училища, возглавлял Рязанский институт развития образования, занимал руководящие посты в органах власти региона и представлял его в Совете Федерации.

С избирательной системой Николай Иванович также связан на протяжении уже более 40 лет. Председателем участковой избирательной комиссии в Спасском районе он являлся уже в 1984 году.

Заместителю Председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николаю Булаеву исполнилось 75 лет
Заместителю Председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николаю Булаеву исполнилось 75 лет
Заместителю Председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николаю Булаеву исполнилось 75 лет
Заместителю Председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николаю Булаеву исполнилось 75 лет
Заместителю Председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николаю Булаеву исполнилось 75 лет

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