Заместитель руководителя регионального Следкома провёл приём граждан в Касимове

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В субботу, 24 апреля, заместитель руководителя следственного управления СК России по Рязанской области Дмитрий Маликов провёл личный приём граждан в Касимове. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На личный прием обратилось 9 человек. Семеро граждан – по вопросам, касающимся проведения доследственных проверок и расследования уголовных дел, находящихся в производстве следственных органов следственного управления СК России по Рязанской области. По каждому вопросу обратившимся гражданам даны подробные разъяснения о ходе и результатах проведения проверок и расследования уголовных дел.

Один местный житель обратился по вопросу возможного хищения денежных средств при проведении ремонтных работ в административном здании одного из государственных учреждений Касимовского района. По результатам приема от заявителя принято письменное обращение.

Жительница Касимова обратилась по вопросу выделения её брату дополнительной площади жилого помещения. Гражданке разъяснен алгоритм действий для решения указанного вопроса.

По результатам личного приема Маликов дал ряд поручений руководителям подразделений следственного управления, исполнение которых поставлено в следственном управлении на контроль.