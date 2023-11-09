Закрытие сезона «Кубок чемпионов КВН» пройдёт в Рязани 23 ноября

ТТО «АМИК» представляет самый масштабный проект года — «Кубок чемпионов КВН».

Событие будет проведено в два этапа: в первом — отборочном — в каждом регионе, в котором свои игры проводит официальная/центральная/телевизионная лига, команды сыграют спецтурниры, победители которых получат путёвки во второй этап.

В рамках юбилейного XXXV Международного Фестиваля команд КВН «КиВиН 2024» (TG — @kvnofficial), который, по традиции, пройдёт в Сочи, состоится второй этап проекта — большой финал, участники которого поборются за главный приз — 1 000 000 рублей.

Кроме этого, командам будет дана возможность принять участие во всех мероприятиях Фестиваля — от развлекательных программ до учебных мастер-классов и школы КВН с участием редакторов Высшей лиги и руководства ТТО «АМИК».

Всего в рамках проекта участие примут несколько десятков лучших команд Клуба Весёлых и Находчивых из 50 регионов России. «Кубок чемпионов КВН» (VK — @kubok_ch) — отличная возможность заявить о себе!

В Рязани в рамках данного проекта 23 ноября 2023 в зале Рязанского Дворца Молодежи (г.Рязань, пл. 50-летия Октября, д. 1) в 19 час. состоится Закрытие сезона КВН «Кубок чемпионов КВН» с участием 5 команд финалистов сезона 2023 года:

— «Амбассадоры Атяшево» г. Саранск

— «Время первых» Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, г. Рязань

— «Диванодамы» г. Дмитров

— «Около того», г. Санкт-Петербург

— «Армия прекрасных половин» АПУ ФСИН РФ, г. Рязань, а также команд — выпускников лиги прошлых лет.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив

Фондкультурныхинициатив #Грантдлякреативныхкоманд