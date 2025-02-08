Закопали в «Яме»: уничтожена база террористов из «Кракена*» в Харькове

Российские военные ударом «Искандер-М уничтожили базу украинского подразделения «Кракен»* в Харькове, рассказал « АиФ » военный эксперт Геннадий Алехин.

По его словам, один из больших секторов на местном рынке Барабашова называется «Яма». Там есть подземные сооружения.

«Они по полной программе используются для хранения материальных средств и имущества для ВСУ и «Кракена*». Вот туда ночью был мощный прилет», — отметил Алехин.

Эксперт также уточнил, что удар по военной академии в Харькове накрыл не только офицеров ВСУ из группировок «Хортица» и «Харьков», но и высокопоставленные иностранцы.

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Алехин добавил, что среди них было два генерала НАТО.

*Террористическая организация, запрещенная в России.