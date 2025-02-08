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Изображение от Rochak Shukla на Freepik
Специальная военная операция

Закопали в «Яме»: уничтожена база террористов из «Кракена*» в Харькове

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Российские военные ударом «Искандер-М уничтожили базу украинского подразделения «Кракен»* в Харькове, рассказал «АиФ» военный эксперт Геннадий Алехин.

По его словам, один из больших секторов на местном рынке Барабашова называется «Яма». Там есть подземные сооружения.

«Они по полной программе используются для хранения материальных средств и имущества для ВСУ и «Кракена*». Вот туда ночью был мощный прилет», — отметил Алехин.

Эксперт также уточнил, что удар по военной академии в Харькове накрыл не только офицеров ВСУ из группировок «Хортица» и «Харьков», но и высокопоставленные иностранцы.

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Алехин добавил, что среди них было два генерала НАТО.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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