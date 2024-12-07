Заключён договор о сотрудничестве между центром Шумакова, Рязанской областью и РязГМУ

Губернатор Павел Малков и директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова, главный трансплантолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Готье обсудили развитие профильной службы в Рязанской области. Встреча прошла в Рязанском государственном медицинском университете, где они посетили также площадки Всероссийской студенческой олимпиады по хирургии, которая проходит на базе РязГМУ.

Речь, в частности, шла о перспективах качественного развития в Рязанском регионе службы трансплантации органов, необходимых для этого условиях. Губернатор выразил благодарность Сергею Готье за поддержку региона в совершенствовании высокотехнологичной медицины. «База для трансплантологии у нас есть, но нужны серьёзные усилия для того, чтобы вывести это направление на новый качественный уровень и полностью закрыть потребности региона в этом виде медпомощи. Рассчитываю, что за несколько лет с этой задачей справимся на самом высоком уровне, – сказал Павел Малков. – В целом развиваем здравоохранение по всем направлениям. Все виды медицинской помощи, кроме самых эксклюзивных, для жителей области должны оказываться на территории региона и качественно. Есть четкое понимание, какие шаги нужно сделать для того, чтобы это задачу выполнить».

Директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Сергей Готье подчеркнул: «В этом году наши рязанские коллеги выполнили наибольшее количество операций за всю историю работы службы – это закономерно, с каждым годом объемы этой помощи должны увеличиваться. Приятно видеть, что не только врачи осознают необходимость увеличения количества трансплантаций, но и руководство региона, которое в этом вопросе оказывает всестороннюю поддержку. Сейчас здесь есть стремление выполнять порядка 30-40 трансплантаций почки и не менее 10 трансплантаций печени в год. К этой цели нужно идти, ну и, конечно, подготавливать почву для открытия новых программ: трансплантации сердца, поджелудочной железы».

В университете состоялось подписание соглашений, в рамках которых продолжится сотрудничество между Национальным медицинским исследовательским центром трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова, министерством здравоохранения Рязанской области, а также РязГМУ имени академика И.П. Павлова.

Павел Малков и Сергей Готье также посетили площадки регионального этапа ЦФО и г. Москвы ХХХIII Всероссийской студенческой олимпиады по хирургии имени академика М.И. Перельмана. В ее рамках команды ведущих медицинских вузов округа соревнуются в выполнении теоретических и практических заданий, решении операционных кейсов. Студенты демонстрируют хирургическую подготовку в аккредитационно-симуляционном центре РязГМУ, оборудованном по новейшим тенденциям, и в учебной операционной WetLab, обмениваются опытом и общаются с практикующими специалистами. Павел Малков и Сергей Готье пообщались с участниками олимпиады на площадках по трансплантации почки, нейрохирургии и пластической хирургии, а также осмотрели вузовские музеи анатомии.