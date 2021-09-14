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Вторник, 14 сентября, 2021
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Займы по водительским правам хотят выдавать с 2022 года

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Займы по водительским правам хотят выдавать с 2022 года

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Законопроект, позволяющий проводить по водительским правам отдельные финансовые операции, рассчитывают принять до конца года, заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, есть шанс, что до конца 2021-го документ пройдет окончательное согласование. В соответствии с текстом законопроекта, в силу он вступит через полгода после принятия.

Изменения предусматривают использование для упрощенной идентификации клиента водительских прав в дополнение к паспортным данным (при этом сам документ не обязательно иметь при себе), пояснили «Известиям» в Минэке, где законопроект был разработан. В ведомстве уточнили, что в настоящее время в дополнение к паспорту при упрощенной идентификации уже могут использоваться данные СНИЛС и ИНН.

При этом законодательством строго ограничен перечень операций, при которых проводится упрощенная идентификация клиента. В этой связи Минэкономразвития России считает безопасным использовать водительские права при проведении упрощенной идентификации клиентов, — заявили в министерстве.

Законопроект был принят в первом чтении в марте 2021-го. Сейчас для упрощенной идентификации клиенту достаточно предоставить в финорганизацию сведения о себе — ФИО, номер паспорта, сотовый телефон и на выбор: данные ИНН, СНИЛС или полиса ОМС. Перечень финуслуг, доступных по упрощенной идентификации, не меняется: к ним относятся, например, переводы без открытия счета, валютно-обменные операции до 100 тыс. рублей, получение потребительского кредита до 15 тыс. рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Водительское заверение: займы по правам хотят выдавать с 2022 года

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