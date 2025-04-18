Захарова высмеяла санкции Зеленского против Куклачева мемом с котами

Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла в телеграм-канале санкции, введенные Владимиром Зеленским против дрессировщика Юрия Куклачева, мемом с котами.

В пятницу он запретил артисту въезжать на Украину, вести там бизнес и медиа-деятельность как минимум на десять лет.

«Кровавый клоун ввел санкции против доброго и всеми любимого клоуна, щедро дарящего детям радость», — написала Захарова.

На меме изображены коты, который будто бы обращаются к Куклачеву: «Юрий Дмитриевич, там Зеленский опять весь уронился, санкции против Вас ввел, только не отправляйте нас к этому наркоману.

Реклама

Сам же Куклачев, комментируя ситуацию, назвал Зеленского «гнидой в облике кота».