Захарова: Мы глубоко встревожены резкой эскалацией в Нагорном Карабахе

Мы глубоко встревожены резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе, сообщила в телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Поступают сообщения о начале азербайджанскими вооружёнными силами, как заявляет Баку, «антитеррористических мероприятий» в регионе и ответных действиях местных армянских вооружённых формирований.

Российская сторона настоятельно призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие, незамедлительно прекратить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического регулирования.

Все шаги для мирного решения карабахской проблемы прописаны в комплексе трёхсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении, которые были приняты в период с 2020 по 2022 годы.

Особо хотим отметить, что в последнее время усилиями России и других международных посредников начали формироваться серьёзные предпосылки для прогресса в разрешении карабахской проблемы мирным путём. Речь идёт о старте поставок гуманитарной помощи, о которых мы говорили в последние недели неоднократно, населению Карабаха. Это создавало и создаёт благоприятный фон для перезапуска прямого диалога между Баку и Степанакертом.

В сложившейся обстановке Российский миротворческий контингент продолжает выполнять свои задачи. Мы исходим из того, что безопасность наших миротворцев будет безоговорочно обеспечена всеми сторонами.

Командование Российским миротворческим контингентом находится в постоянном контакте с представителями армян Карабаха и азербайджанскими властями с целью прекращения огня и возвращения к реализации упомянутых трёхсторонних договорённостей на высшем уровне.