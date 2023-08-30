Задушивший рязанца москвич получил 7 лет колонии строго режима

На отдыхе в Египте в море утонула женщина и ее сын из Башкирии, пишет портал UFA1.RU. По данным издания, погибшие – уроженцы села Старобалтачево. При этом семья жила в Нижнекамске. Мать и трое ее сыновей поехала навестить мужа, который ранее уехал на заработки в Египет. Семья купалась на диком...