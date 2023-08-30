Среда, 30 августа, 2023
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Задушивший рязанца москвич получил 7 лет колонии строго режима

7info

Житель Москвы осуждён к длительному лишению свободы за убийство рязанца, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

Суд признал москвича 1961 года рождения виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Преступление совершено 19 сентября 2022 года в деревне Вельково Клепиковского района. Бытовой конфликт между мужчинами случился во время распития спиртного. Во время драки осуждённый задушил оппонента рукой.

В качестве наказания суд назначил москвичу 7 лет колонии строго режима, сообщает телеграм-канал регионального Следкома.

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