Задушивший рязанца москвич получил 7 лет колонии строго режима

Житель Москвы осуждён к длительному лишению свободы за убийство рязанца, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.
Суд признал москвича 1961 года рождения виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).
Преступление совершено 19 сентября 2022 года в деревне Вельково Клепиковского района. Бытовой конфликт между мужчинами случился во время распития спиртного. Во время драки осуждённый задушил оппонента рукой.
В качестве наказания суд назначил москвичу 7 лет колонии строго режима, сообщает телеграм-канал регионального Следкома.