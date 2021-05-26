Задолженность в бюджет Рязани превышает миллиард рублей

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На заседании комитета по бюджету и налоговой политике Рязгордумы депутаты рассмотрели отчет об исполнении бюджета города Рязани за I квартал 2021 года и отчет об использовании средств муниципального дорожного фонда города Рязани за I квартал 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Также был рассмотрен вопрос о принятых мерах по снижению задолженности в бюджет города Рязани за I квартал 2021 года. Как было сказано, объем задолженности в бюджет города на 01.04.2021 в целом по налоговым и неналоговым доходам составил 1 млрд. 85 млн. рублей, снизившись как относительно сопоставимого периода 2020 года – на 141 млн. рублей (11,5%), так и относительно начала 2021 года – на 18 млн. рублей (1,6%).

С начала года налоговая недоимка сократилась на 51 млн. рублей (11,2%) до 402 млн. рублей. Почти по всем налоговым источникам наблюдалось снижение недоимки, прежде всего, за счет правоприменительных действий налоговых органов по ее взысканию в установленном порядке.