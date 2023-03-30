Задержана девушка-курьер, забравшая у обманутых пенсионерок из Касимова миллион рублей

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» задержали 18-летнюю жительницу города Нижний Новгород, причастную к деятельности телефонных мошенников, которые обманывали пенсионеров под предлогом, что их родственник стал виновником ДТП.

В полицию обратилась 86-летняя жительница города Касимова с заявлением о том, что ей по телефону позвонил неизвестный и, представившись сотрудником правоохранительных органов, рассказал, что её близкая родственница на автомобиле сбила человека. Чтобы урегулировать вопрос ухода от уголовного преследования, звонивший настаивал на скорейшей денежной плате. Испугавшись за судьбу родственницы, пенсионерка собрала все сбережения — 200 тысяч рублей и передала их девушке, которая вскоре прибыла к ее дому.

В этот же день в полицию обратилась 74-летняя жительница города Касимова и сообщила аналогичные сведения. У этой пенсионерки под предлогом помощи родственнику, который спровоцировал ДТП, злоумышленники выманили 800 тысяч рублей. За деньгами приехала девушка. Пенсионерка отдала курьеру купюры, завернутые в пакет. Пожилая женщина была шокирована неожиданным печальным известием, но все равно постаралась рассмотреть курьера. Правда это было сложно, девушка отворачивалась и прятала глаза.

Судя по описанию внешности курьеров, которые сообщили потерпевшие, к ним приезжал один и тот же человек.

Оперативники уголовного розыска провели кропотливую работу по установлению личности курьера. На встрече с потерпевшими злоумышленница применяла меры конспирации, старалась одеждой скрыть внешность. Но несмотря на все уловки, полицейские выяснили, что злоумышленница — 18-летняя жительница города Нижний Новгород.

Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» связались с коллегами из Нижегородской области и разработали операцию по розыску и задержанию злоумышленницы.

Полицейские дождались удобного момента, когда девушка не могла скрыться или уничтожить уличающие ее сведения в сотовом телефоне, и задержали злоумышленницу.

По предварительной информации, 18-летняя жительница города Нижний Новгород посредством сети Интернет нанялась курьером к телефонным мошенникам и, следуя их инструкциям, совершала поездки в соседние регионы с целью сбора денежных средств у обманутых людей. За выполнение своей роли злоумышленница забирала определенный процент от полученных сумм, оставшуюся — большую часть она с помощью банковских сервисов переводила сообщникам, которые, предположительно, находятся за пределами России.

Сотрудники полиции располагают сведениями, что задержанная причастна к еще нескольким эпизодам мошеннических действий, от которых пострадали пожилые жители Ярославской области и города Нижний Новгород.

Следователем следственного подразделения межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» в отношении злоумышленницы возбуждены уголовные дела по ч.2 и ч.3 ст. 159 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.