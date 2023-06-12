Понедельник, 12 июня, 2023
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Задержан подозреваемый в убийстве депутата Александра Колодича

7info

Телеграм-канал ГСУ СК России по Москве опубликовал видео допроса подозреваемого в убийстве 58-летнего депутата из Югры Александра Колодича, сообщает НТВ.

Труп депутата нашли в подвале частного дома в поселении Сосенское в Новой Москве. Жена Колодича ранена, 55-летнюю женщину доставили в больницу.

По подозрению в преступлении задержан 36-летний рабочий, помогавший депутату и его жене ухаживать за участком. По версии следствия, во время ссоры он ударил депутата ножом. На женщину подозреваемый напал, когда она спустилась в подвал, услышав крики.

Александр Колодич был председателем комитета думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по бюджету, финансам и налоговой политике.

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