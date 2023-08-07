Задержан подозреваемый в убийстве 15-летней девушки в Белгородской области

По подозрению в убийстве 15-летней девушки в Белгородской области задержан ранее судимый 42-летний местный житель, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Вечером 4 августа школьница ушла гулять из дома в посёлке Разумное и пропала. Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ. Труп девушки нашли 6 августа со следами насильственной смерти.

Задержанного доставили к следователю, решается вопрос о помещении под стражу.

О ходе следствия доложено главе СК Александру Бастрыкину, дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.