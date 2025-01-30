Задержан подозреваемый в изнасиловании женщины во Владивостоке

Задержан подозреваемый в избиении и изнасиловании женщины в подъезде дома по улице Аллилуева во Владивостоке. Подробности сообщил Следком приморья.

После нападения на 42-летнюю местную жительницы следователи завели уголовное дело о преступлении против половой свободы (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ). ЧП случилось ночью 30 января.

Личность нападавшего пока не раскрывается. По данным Ural Mash, это житель Приморья, ему 37, он не бездомный. Уже был судим за кражу.

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О ходе следствия доложат Александру Бастрыкину.

Один из жильцов дома сообщил РЕН ТВ, что заметил пострадавшую, когда выходил из квартиры.