Задержан подозреваемый в изнасиловании женщины во Владивостоке

Задержан подозреваемый в избиении и изнасиловании женщины в подъезде дома по улице Аллилуева во Владивостоке. Подробности сообщил Следком приморья.
После нападения на 42-летнюю местную жительницы следователи завели уголовное дело о преступлении против половой свободы (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ). ЧП случилось ночью 30 января.
Личность нападавшего пока не раскрывается. По данным Ural Mash, это житель Приморья, ему 37, он не бездомный. Уже был судим за кражу.
О ходе следствия доложат Александру Бастрыкину.
Один из жильцов дома сообщил РЕН ТВ, что заметил пострадавшую, когда выходил из квартиры.