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Задержан мужчина, перерезавший горло девушке в Воронеже

7info

Сотрудниками СК во взаимодействии с полицейскими задержан обвиняемый в убийстве девушки в Воронеже, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Труп 28-летней девушки с резанной раной шеи нашли в подъезде жилого дома на улице Лидии Рябцевой города Воронежа 2 августа. Следком возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемого искали. Сегодня рано утром Коченков А.В. обнаружен полицейскими в Центральном районе города. Мужчина находился в бессознательном состоянии из-за ожогов тела. Задержанного отвезли в больницу.

Расследование уголовного дела продолжается.

24-летнему жителю Воронежа Андрею Коченкову ранее заочно предъявили обвинение в убийстве бывшей девушки.

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