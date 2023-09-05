Забытый герой

7 сентября исполнится 211 лет со дня Бородинской битвы, в которой особо отличился сын помещика Рязанской губернии Александр Кутайсов.

Вопрос экскурсанта

Уже более года прошло с того времени, как я стал невольным свидетелем вот какого незамысловатого случая.

Как известно, в честь участвовавших в Отечественной войне 1812 года воинов-рязанцев в областном центре на набережной реки Трубеж установлен скромный памятник. Около этой памятной стелы один из большой группы иногородних туристов задал экскурсоводу простой вопрос: «А кто из рязанцев особо отличился в Бородинской битве?»

Внятного ответа не последовало. Я же после этого случая обратился за помощью к нашим известным краеведам. Да и сам пошёл прорабатывать тему в библиотеках. И сейчас на вопрос любознательного экскурсанта мог бы ответить. Ведь краеведами выявлены около 400 имеющих отношение к Рязанскому краю офицеров, геройски проявивших себя в Отечественной войне 1812 года. Но в первую очередь назвал бы я имя графа Александра Ивановича Кутайсова.

Генерал, математик, композитор

В Бородинском сражении отличились многие воины, имеющие непосредственное отношение к Рязанскому краю. И Александр Иванович Кутайсов — один из них. Этот генерал-майор артиллерии героически погиб, лично возглавив атаку пехоты. К сожалению, об этой незаурядной личности знают сейчас лишь очень немногие рязанцы.

Кутайсов Александр Иванович, как пишет в своей книге «Героические защитники отечества — кавалеры — и Рязанская земля» краевед-исследователь А. Д. Сорокин, — «сын помещика Рязанской губернии графа И. П. Кутайсова, сосланного после смерти своего покровителя Павла I в селение Городище Рязанской губернии (Рыбновский район)».

Александр Кутайсов получил домашнее образование. В десятилетнем возрасте был записан вице-вахмистром в лейб-гвардии конный полк. Затем, как пишет упомянутый выше А. Д. Сорокин, «пожалован сержантом в Преображенский полк, а в январе 1796 года переведен капитаном в Великолуцкий пехотный полк, с причислением к штабу М. И. Кутузова».

По воспоминаниям одного из современников, А. И. Кутайсов «был небольшого роста, бледный лицом, телосложения слабого, глаза его были голубые, влажные, полные выражения и ума; вся физиономия носила отпечаток доброты».

Этот генерал был также прекрасным математиком. К тому же он очень любил музыку и сам сочинял незаурядные музыкальные произведения.

Начальник артиллерии

1810–1811 годы Александр Иванович Кутайсов провёл в Европе. Там он изучал фортификацию и артиллерию. А заодно с этим успевал осваивать архитектуру, турецкий и арабский языки (французским, английским, немецким и испанским он уже хорошо владел).

Вернувшись на Родину накануне войны 1812 года, Кутайсов разработал некий циркуляр под названием «Общие правила для артиллерии в полевом сражении». Фактически это был первый боевой устав артиллерии русской армии. После чего талантливого военного теоретика назначили начальником артиллерии 1-й Западной армии.

Перед Бородинской битвой Александр Иванович самолично указывал, где следует расставить все наши основные батареи. В ходе же начавшегося сражения командовал всей артиллерией русской армии. И с поставленными задачами отлично справился (впоследствии, вспоминая Бородинское это событие, сам Наполеон особо отметил помимо незаурядного мужества русских солдат и офицеров ещё и высококлассную работу нашей артиллерии).

В Бородинском сражении одной из самых горячих точек была так называемая Курганная высота, которая сейчас более известна, как батарея Раевского. Состоящая из 30 орудий эта батарея находилась в центральной части всей позиции, в 800 метрах от села Бородино. Входила в состав 7-го пехотного корпуса генерала Николая Николаевича Раевского. Именно на это место пришёлся основной удар наполеоновских войск. Несмотря на геройство русских солдат и офицеров, батарея Раевского была неприятелем в конце концов взята. Узнав об этом, отважный генерал-майор артиллерии Кутайсов вскочил на коня и возглавил контратаку нашей пехоты с целью отбить батарею у французов, которые ее заняли. Но эта попытка не увенчалась успехом. Как писал в своем энциклопедическом издании «Русские портреты XVIII и XIX столетий» великий князь Николай Михайлович Романов (внук Николая I и племянник Александра II), «Кутайсов бросился в штыки во главе пехоты левого крыла, и только конь с окровавленным седлом вернулся назад. Накануне смерти Кутайсов целый день ничего не ел и только уж вечером, усевшись среди офицеров и солдат, пил чай с ржаными сухарями».

Видимо, Александр Иванович Кутайсов смерть свою загодя предчувствовал. А тело этого героя и любимца Кутузова, как лично я понимаю, впоследствии не было найдено. Но его портрет работы Джорджа Доу помещен в военной галерее Эрмитажа среди портретов других особо отличившихся героев Отечественной войны 1812 года.

Евгений Данилин