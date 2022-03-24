Заболеваемость туберкулёзом в Рязанской области снизилась, но коронавирус внёс коррективы 

За последние 5 лет (с 2017 по 2021) уровень общей заболеваемости туберкулезом населения Рязанской области снизился на 58,8%. Статистические данные приводит региональное управления Роспотребнадзора.

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Показатель заболеваемости активным туберкулезом за этот период уменьшился с 26,0 до 10,7 случаев на 100 тыс. населения, показатель смертности – с 1,2 до 0,27 на 100 тыс. населения.

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез на фоне продолжающегося распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, снизился, в 2021 году он составил — 64% населения области, против 72,4% в 2019г.

Это привело к замедлению темпов снижения заболеваемости туберкулезом и росту распространенных заразных форм среди заболевших.

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Угроза заразиться и заболеть туберкулезом сегодня существует для каждого, в то же время при проведении профилактических мероприятий это заболевание можно предотвратить, а при раннем выявлении и правильном лечении полностью излечить.

Основными мерами, способными предупредить распространение туберкулеза, являются:

регулярное проведение флюорографического обследования населения с 15-летнего возраста по месту жительства, учебы или работы;

обязательное проведение прививок против туберкулеза новорожденным и детям в возрасте 7 лет с отрицательной реакцией Манту;

ежегодное проведение всем детям до 7 лет пробы Манту, с 8 лет — Диаскинтеста с целью ранней диагностики туберкулеза.