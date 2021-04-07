За высадку детей из транспорта водителям и кондукторам будет грозить штраф

В среду, 7 апреля, депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми вводится ответственность за высадку из общественного транспорта детей младше 16 лет, следующих без сопровождения взрослых.

– К сожалению, в последнее время мы все чаще стали сталкиваться с ситуациями, когда детей высаживают из общественно транспорта, если они по каким-либо причинам не оплатили проезд, – отметила депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина. – При этом дети оказывались в сложном положении, а порой, их жизни и здоровью угрожала опасность. Поэтому для защиты детей и было принято решение о внесении соответствующих изменений в законодательство.

Теперь за принудительную высадку ребенка, у которого нет билета или который не может оплатить проезд, если он едет в автобусе, троллейбусе или трамвае один, будет грозить штраф. Для водителя он составит 5 тысяч рублей, для кондукторов или контролеров, — от 20 до 30 тысяч рублей.

Если ребенок едет в сопровождении взрослых, которые не оплачивают проезд, то они должны покинуть транспорт на ближайшей остановке.

Штрафы будут грозить, только если нарушение не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, то есть с ребенком ничего не произошло. В противном случае наступит ответственность по УК РФ.