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Воскресенье, 4 апреля, 2021
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За сутки вода в Оке в Рязани поднялась на 72 сантиметра

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За сутки уровень Оки в черте Рязани поднялся на 72 сантиметра, сообщила пресс-служба рязанского ГУ МЧС России.

4 апреля вода выше нулевой отметки на 132 сантиметра. 

У Старой Рязани Ока поднялась на 64 сантиметра, уровень воды составляет 276 сантиметров. В Касимове зарегистрирован подъём на 21 сантиметр, превышение нулевого уровня гидрологического поста на 123 сантиметра. 

Мокша в Кадоме поднялась за день на 52 сантиметра, уровень воды – 301 сантиметр. 

Метеорологи прогнозируют подтопление приусадебных участков и перелив дороги Рязань-Коростово, Заокское.

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