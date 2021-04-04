За сутки вода в Оке в Рязани поднялась на 72 сантиметра

За сутки уровень Оки в черте Рязани поднялся на 72 сантиметра, сообщила пресс-служба рязанского ГУ МЧС России.

4 апреля вода выше нулевой отметки на 132 сантиметра.

У Старой Рязани Ока поднялась на 64 сантиметра, уровень воды составляет 276 сантиметров. В Касимове зарегистрирован подъём на 21 сантиметр, превышение нулевого уровня гидрологического поста на 123 сантиметра.

Мокша в Кадоме поднялась за день на 52 сантиметра, уровень воды – 301 сантиметр.

Метеорологи прогнозируют подтопление приусадебных участков и перелив дороги Рязань-Коростово, Заокское.