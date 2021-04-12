За сутки вертолет санавиации трижды вылетал в районы Рязанской области

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За минувшие сутки вертолёт спирантной авиации совершил три вылета в районы Рязанский области. Срочная медицинская помощь потребовалась трём маленьким пациентам из Скопинского и Ряжского районов. Информация об этом появилась на сайте регионального минздрава.

Первый вылет, примерно в 18.00, специалисты совершили Скопинский ММЦ, чтобы доставить в областной центр пациента возрастом один год и десять месяцев. Ребёнок залез на подоконник и выпал из окна пятого этажа. В настоящее время мальчик в реанимации, с ним работают врачи ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой.

Примерно в 22.00 помощь потребовалось еще одному ребёнку в возрасте один год и 10 месяцев. Чтобы помочь ребёнку, его эвакуировали в 11-ю больницу. В настоящее время здоровью мальчика ничего не угрожает.

И еще один вылет, в час ночи, специалисты центра медицины катастроф провели в Ряжск. Помощь потребовалась строчная помощь, ребёнка доставили в ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой

В настоящее время оба ребёнка, доставленные в детскую ОКБ, находятся в реанимации, их состояние стабильно. Маленький пациент 11-й городской больницы получает медицинскую помощь. Он также стабилен.