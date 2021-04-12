12.6 C
Рязань
Понедельник, 12 апреля, 2021
На главнуюНовости РязаниНовости медицины
Новости РязаниНовости медицины

За сутки вертолет санавиации трижды вылетал в районы Рязанской области

Екатерина Расторгуева
- Advertisement -

За минувшие сутки вертолёт спирантной авиации совершил три вылета в районы Рязанский области. Срочная медицинская помощь потребовалась трём маленьким пациентам из Скопинского и Ряжского районов. Информация об этом появилась на сайте регионального минздрава.

Первый вылет, примерно в 18.00, специалисты совершили Скопинский ММЦ, чтобы доставить в областной центр пациента возрастом один год и десять месяцев. Ребёнок залез на подоконник и выпал из окна пятого этажа. В настоящее время мальчик в реанимации, с ним работают врачи ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой.

Примерно в 22.00 помощь потребовалось еще одному ребёнку в возрасте один год и 10 месяцев. Чтобы помочь ребёнку, его эвакуировали в 11-ю больницу. В настоящее время здоровью мальчика ничего не угрожает.

И еще один вылет, в час ночи, специалисты центра медицины катастроф провели в Ряжск. Помощь потребовалась строчная помощь, ребёнка доставили в ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой

В настоящее время оба ребёнка, доставленные в детскую ОКБ, находятся в реанимации, их состояние стабильно. Маленький пациент 11-й городской больницы получает медицинскую помощь. Он также стабилен.

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

Читайте также

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,537ЧитателиЧитать
spot_img

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]