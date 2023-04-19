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Среда, 19 апреля, 2023
Татьяна Проводина

За сутки в рязанском посёлке Борки от воды освободились 50 приусадебных участков

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Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

В Телеграм канале Главного управления МЧС по Рязанской области привели данные о прохождении весеннего половодья.

На всех гидропостах основных рек региона уровень воды понижается. За сутки в черте Рязани в Оке уровень воды понизился на 41 сантиметр до 338 сантиметров выше нулевой отметки.

Вода ушла с 50 приусадебных участков в посёлке Борки.

Плавающий транспортёр ГУ МЧС по Рязанской области завершил работу в Рязанском районе в связи со стабилизацией обстановки.

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