За сутки в Рязанской области выявили 124 нарушения тонировки автостёкол

В Госавтоинспекции Рязанской области подвели итоги профилактического мероприятия в регионе за прошедшие сутки. Накануне в регионе ловили нарушителей техрегламента о тонировке стёкол автомобилей.

На дорогах области выявили 124 таких нарушения.

В Госавтоинспекции напомнили, что по Техническому регламенту «О безопасности колесных транспортных средств» светопропускание ветрового и передних боковых стёкол ТС должно быть не менее 70%. При невыполнении этого норматива эксплуатация ТС запрещена.