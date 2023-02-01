Среда, 1 февраля, 2023
Татьяна Проводина

За сутки в Рязанской области выявили 124 нарушения тонировки автостёкол

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Фото с сайта УМВД по Рязанской области

В Госавтоинспекции Рязанской области подвели итоги профилактического мероприятия в регионе за прошедшие сутки. Накануне в регионе ловили нарушителей техрегламента о тонировке стёкол автомобилей.

На дорогах области выявили 124 таких нарушения.

В Госавтоинспекции напомнили, что по Техническому регламенту «О безопасности колесных транспортных средств» светопропускание ветрового и передних боковых стёкол ТС должно быть не менее 70%. При невыполнении этого норматива эксплуатация ТС запрещена.

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