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Вторник, 3 августа, 2021
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За сутки в Липецке сбили двух пешеходов, один скончался

Елена Лобанова
За сутки в Липецке сбили двух пешеходов, один скончался
Фото пресс-службы УМВД по Липецкой области
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В Липецке сбили двух пешеходов за сутки. Один из них скончался. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Одно из происшествий произошло в 03:00 на трассе Липецк — Грязи — Песковатка. 27-летний водитель Kia сбил вне пешеходного перехода 34-летнего мужчину. Тот скончался от полученных травм. 

Еще одно ДТП произошло на улице Московской около 16:00. По предварительной информации, 50-летняя женщина за рулем Hyundai наехала на 17-летнего подростка. Молодой человек переходил дорогу вне пешеходного перехода. 

Парень получил травмы, а после оказания помощи был отпущен.

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