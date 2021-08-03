За сутки в Липецке сбили двух пешеходов, один скончался

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В Липецке сбили двух пешеходов за сутки. Один из них скончался. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Одно из происшествий произошло в 03:00 на трассе Липецк — Грязи — Песковатка. 27-летний водитель Kia сбил вне пешеходного перехода 34-летнего мужчину. Тот скончался от полученных травм.

Еще одно ДТП произошло на улице Московской около 16:00. По предварительной информации, 50-летняя женщина за рулем Hyundai наехала на 17-летнего подростка. Молодой человек переходил дорогу вне пешеходного перехода.

Парень получил травмы, а после оказания помощи был отпущен.