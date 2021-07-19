30.9 C
Рязань
Понедельник, 19 июля, 2021
На главнуюОрганы властиАдминистрация
Органы властиАдминистрацияНовости Рязани

За сутки с рязанских дорог вывезли почти 100 кубометров смета

Елена Лобанова
За сутки с рязанских дорог вывезли почти 100 кубометров смета
- Advertisement -

В Рязани вывезли 97 кубометров смета за сутки. Рабочие также убрали 18 кубометров грунтовых наносов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. 

Прошедшей ночью сотрудники Дирекции благоустройства подметали проезжую часть на улицах Урицкого, Новой, Касимовском шоссе, Кальной, Затинной, Свободы, Грибоедова, Фирсова, Лермонтова, Радиозаводской и других. 

Рабочие также выкашивали газоны на улицах Тимуровцев, Есенина, скверах у Дворца молодежи и Белых журавлей. Проводился окос разделительной полосы на улице Высоковольтной. В Мамином сквере покрасили лавочки, ограждения и опоры дорожных знаков. 

В выходные в Рязани поливали цветы, убирали мусор и рекламные объявления. Подметали дорожки у МКЦ, монумента Победы, на Первомайском проспекте, бульваре Победы и в других местах.

  • За сутки с рязанских дорог вывезли почти 100 кубометров смета
  • За сутки с рязанских дорог вывезли почти 100 кубометров смета
  • За сутки с рязанских дорог вывезли почти 100 кубометров смета
  • За сутки с рязанских дорог вывезли почти 100 кубометров смета
НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,525ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]