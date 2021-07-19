За сутки с рязанских дорог вывезли почти 100 кубометров смета

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В Рязани вывезли 97 кубометров смета за сутки. Рабочие также убрали 18 кубометров грунтовых наносов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Прошедшей ночью сотрудники Дирекции благоустройства подметали проезжую часть на улицах Урицкого, Новой, Касимовском шоссе, Кальной, Затинной, Свободы, Грибоедова, Фирсова, Лермонтова, Радиозаводской и других.

Рабочие также выкашивали газоны на улицах Тимуровцев, Есенина, скверах у Дворца молодежи и Белых журавлей. Проводился окос разделительной полосы на улице Высоковольтной. В Мамином сквере покрасили лавочки, ограждения и опоры дорожных знаков.

В выходные в Рязани поливали цветы, убирали мусор и рекламные объявления. Подметали дорожки у МКЦ, монумента Победы, на Первомайском проспекте, бульваре Победы и в других местах.