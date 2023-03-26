За сутки мошенники лишили 3 млн рублей двух жителей Рязанской области

Два жителя Рязанской области за сутки перевели телефонным аферистам 3 млн рублей. Подробности привели в Управлении МВД по региону.

Мошенники представляются работниками службы безопасности или техподдержки известных банков. Они обзванивают граждан и вынуждают их переводить деньги на «резервные» или «безопасные» счета.

60-летняя жительница Железнодорожного района Рязани получила звонок от неизвестного, который убедил её сделать денежный перевод на «резервный» счёт. Через мобильное приложение пенсионерка перечислила 90 тысяч рублей.

Жертвой аферистов стал также 62-летний житель Кораблино. По указанию неизвестных мужчина взял личные сбережения, приехал в областной центр и через банкоматы сделал переводы лже-сотрудникам кредитного учреждения. Он лишился 2 млн 970 тысяч рублей.

Отделы МВД по Железнодорожному и Московскому районам Рязани возбудили уголовные дела по статье о мошенничестве.

Жителям Рязанского региона напоминают, что нельзя совершать никаких действий по инструкции неизвестных собеседников, кем бы они ни представлялись. В подобных случаях нужно сразу положить трубку и связаться с банком по телефону горячей линии или обратиться лично в офис.