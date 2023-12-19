Вторник, 19 декабря, 2023
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За слитые в Сеть фото электромобиля Xiaomi SU7 изданию грозит большой штраф

7info
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Китайскому изданию грозит штраф в 3 млн юаней (5,3 млн рублей) за слитые в Сеть фотографии электромобиля Xiaomi SU7, сообщает портал «За рулём».

По данным источника, на снимках изображён электромобиль лазурно-синего цвета, на передней стойке которого можно увидеть камеру, предположительно, для распознавания лица.

Известный китайский производитель электроники заявил о намерении производить машины 3 года назад. Инвестиции в проект составили 10 млрд юаней (126,6 млрд рублей). Первый автомобиль планируется выпустить в первой половине 2024 года.

Сообщается, что спортивный электромобиль Xiaomi SU7 призван стать конкурентом Porsche Taycan и Tesla Model S, но с ценником Xiaomi.

Седан в топовом исполнении получит батарею ёмкостью 101 кВт/ч и двигатели мощностью 670 лошадиных сил. На одной зарядке машина сможет проехать 800 километров.

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