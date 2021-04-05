За прошедшие сутки еще 4 человека с коронавирусом скончались в Рязанской области

На момент 5 апреля еще 4 человека с COVID-19 скончались за прошедшие сутки в Рязанской области. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Также известно о еще 49 новых случаях заражения. А 53 человека за прошедшие сутки вылечились от коронавируса. Темп прироста составил 0,2%.

С начала пандемии в Рязанской области зарегистрировали 26 572 случая заболевания COVID-19. При этом 24 646 человек вылечились, а 383 скончались.

Мероприятия, необходимые для предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, осуществляются в полном объеме.