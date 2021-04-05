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Понедельник, 5 апреля, 2021
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За прошедшие сутки еще 4 человека с коронавирусом скончались в Рязанской области

Елена Лобанова

На момент 5 апреля еще 4 человека с COVID-19 скончались за прошедшие сутки в Рязанской области. Об этом сообщает столичный оперштаб. 

Также известно о еще 49 новых случаях заражения. А 53 человека за прошедшие сутки вылечились от коронавируса. Темп прироста составил 0,2%.

С начала пандемии в Рязанской области зарегистрировали 26 572 случая заболевания COVID-19. При этом 24 646 человек вылечились, а 383 скончались. 

Мероприятия, необходимые для предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, осуществляются в полном объеме.

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