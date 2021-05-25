За помощью – к лидерам рынка. К кому обращаться рязанцам, если нужно купить или продать недвижимость?

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Завершился конкурс «Лидеры рынка недвижимости», который проводило Рязанское отделение СберБанка. Победу в нём одержало Центральное агентство недвижимости.

В редакции РИА «7 новостей» пообщались о настоящем и будущем рынка недвижимости с генеральным директором компании Андреем Некрасовым и начальником управления по работе с партнёрами и ипотечного кредитования рязанского отделения Сбербанка Олегом Сычёвым.

Центральное агентство недвижимости является лидером рынка недвижимости в регионе уже 30 лет. Но рынок меняется. Есть ли будущее у агентств недвижимости? Какое оно?

Андрей Некрасов: Во многих отраслях сейчас возникают такие рассуждения: а будет ли жить отрасль? А как долго она просуществует? Мы же в первую пытаемся понять, как меняются потребности наших потребителей. Кажется, что сейчас стало всё достаточно просто. В интернете много информации, в том числе и об объектах недвижимости. В интернете много советов насчёт того, как лучше поступить в процессе покупки или продажи жилья. Но мы видим, что наших клиентов интересует не просто покупка или продажа. Часто для решения жилищного вопроса необходимы консультации по налогам, гарантиям юридической безопасности, получению ипотечного кредита. Их желательно получать в одном месте. От этого во многом зависит успех сделки.

Мы в будущее, конечно же, смотрим с оптимизмом. Тот, кто развивается, кто меняется и, решая вопросы своих клиентов, слышит их, будет востребованным всегда.

Сбербанк является один из банков, задающих тон всему банковскому сектору. Запущен ряд сервисов, полезных для клиентов. Как они отражаются на объёмах ипотечного кредитования?

Олег Сычёв: Сбербанк первым на рынке начал разрабатывать свою экосистему. В экосистему входит множество компаний, которые позволяют улучшать жизнь граждан в любых сферах. Если говорить о сфере недвижимости, здесь стоит вспомнить сервис ДомКлик. Это система по покупке и продаже недвижимости. Это не только портал, на котором размещаются объявления, но так же там можно подать заявку и оформить сервисы, что бы провести сделку по купле-продаже недвижимости от начала до конца.

Основное наполнение витрины сервиса ДомКлик – это объекты от аккредитованных агентства недвижимости. Кстати, почти каждая третья заявка по ипотечному кредиту приходит с сервиса ДомКлик. Это очень удобно! Заявку на кредит можно подать прямо из дома. Если человек зарплатный клиент Сбербанка, то ему фактически не нужно для этого никаких документов. Срок принятия решения по заявке – от нескольких минут.

Какой прогноз вы дадите относительно цен на недвижимость? Повлияет ли на них продление или завершение действия госпрограммы?

Андрей Некрасов: Думаю, что цены на недвижимость в долгосрочной перспективе будут только расти. Серьёзно увеличивается количество сделок на вторичном рынке, в связи с этим корректируется цена и в этом сегменте. Цены не будут падать, потому что себестоимость строительства растёт – подорожал металл и многие другие материалы. Количество предложений в новостройках региона за последние несколько уменьшилось почти в два раза. Это вызывает при ажиотажном спросе рост цен.

Олег Сычёв: Думаю, что прекращение действия госпрограммы несущественно повлияет на цены. С учётом того, что предложения на первичном рынке сокращаются и работают новые правила финансирования строительства, связанные с эскроу-счетами, стоимость жилья может расти вверх.

И всё-таки сегодня выгодно инвестировать в недвижимость?

Андрей Некрасов: На протяжении последнего времени мы видим серьёзный прирост недвижимости в цене. Получается, вкладывать выгодно. Несколько лет назад любой гражданин, вложив свои деньги в покупку квартиры на стадии котлована, гарантированно получал 30% годовых. Сейчас ситуация несколько изменилась, и рынок недвижимости подходит, наверное, для более профессиональных инвесторов, которые знают, как с ним разбираться. Но в любом случае покупка недвижимости сейчас – это возможность сохранить свои средства и обеспечить себе стабильность.

Олег Сычёв: Инвестируя в недвижимость, важно обращаться к профессиональным риэлторам. Они подскажут, в какой объект вложить средства и как использовать квартиру в дальнейшем. Лично я считаю, что в недвижимость инвестировать надо. И если мне зададут вопрос, когда это делать, то я отвечаю: прямо сейчас! Сейчас удивительно низкие ставки, и главное – не упустить возможность. Ипотека с господдержкой заканчивается своё действие 1 июля.

Главная тенденция развития Сбера – это создание собственной масштабной экосистемы. Теперь это не просто банк, это структура, объединяющая в себе много разных направлений. Расскажите о продуктах экосистемы и возможностях, которые они открывают клиентам

Олег Сычёв: Часть экосистемы Сбера я уже затрагивал. Это наша площадка ДомКлик, которая входит в ТОП площадок по продаже недвижимости. Но я бы хотел остановиться на другом направлении нашей экосистемы. Это не только продажи, не только улучшение качества жизни, но и сохранение здоровья наших клиентов. Программа Сбер.Здоровье позволяет записаться к лучшим врачам либо провести онлайн-консультации по вопросам, связанным со здоровьем. Призываю рязанцев воспользоваться этим направлением экосистемы. Особенно это актуально в связи с тем, что увеличивается число желающих жить за городом. Не всегда инфраструктура загородной жизни соответствует городской. И если вдруг нужна срочная медицинская консультация, на помощь придёт Сбер.Здоровье. Пакет Сбер.Здоровье, которые мы предлагаем нашим ипотечным заёмщикам с большой скидкой, включает в себя в том числе педиатра, а что может быть дороже здоровья наших детей?

Понятие экосистемы применимо сейчас к разным отраслям. Центральное агентство недвижимости является экосистемой для своих клиентов и сотрудников? В чём это проявляется?

Андрей Некрасов: Мы к этому стремимся. Мы понимаем, что нашим клиентам нужно больше, чем покупка недвижимости. Например, человек обращается к нам с целью купить земельный участок. Но в последствие он может столкнуться с вопросами проведения коммуникаций, соблюдения технических условий. Да и выбор подрядчиков для строительства дома – вопрос, решить который могут только профессионалы. Это небольшая доля задач, которые встают перед покупателем. В идеале эти услуги клиент должен получать в одном месте. Для этого мы развиваем все наши подразделения, в том числе подразделение, ориентированное на загородную недвижимость. Одно из важных принятых нами решение – вскоре мы будем готовить инженерные паспорта по земельным участкам. Благодаря этому клиент, покупая землю, узнает точно, сколько будет стоить подключение коммуникаций. Так и будет работать наша экосистема. Перечень вопросов будет разнообразный, начиная от покупки, заканчивая помощью в страховании.

Велика ли доля ипотечных сделок в структуре Центрального агентства недвижимости?

Андрей Некрасов: В текущем месяце в среднем половина сделать прошла с использованием ипотечных кредитов. В новостройках этот показатель достиг 60%. Большая доля сделок – это сделки Сбербанка. Все механизмы, которые предлагает Сбербанк своим ипотечным клиентам, понятные и удобные, позволяют оперативно и безопасно заключать сделки.

Олег Сычёв: Наши с Центральным агентством недвижимости экосистемы дополняют друг другу. Для клиентов компании действует упрощённая система безопасных расчётов, когда можно отследить все этапы сделки непосредственно в агентстве недвижимости. В Центральном агентстве недвижимости можно воспользоваться упрощённым порядком для выдачи справок, необходимых для участия в муниципальной ипотеке. Экосистема – это увеличение точек касания с клиентом. Если раньше люди совершали по одной сделке с недвижимостью за жизнь, то теперь этот показатель увеличивается до двух-трёх. И я думаю, что дальше – больше. И без надёжных помощников в виде экосистем Сбербанка и Центрального агентства недвижимости, а также в виде профессионалов, работающих в этих структурах, покупателям недвижимости не обойтись.