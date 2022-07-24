За полгода в Рязанской области не произошло ни одного происшествия с несовершеннолетними на железной дороге в границах МЖД.

В прошлом году произошло только одно такое происшествие. Всего на Московской железной дороге с января по июнь число несчастных случаев с несовершеннолетними сократилось до 19. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение почти на 40%.

Во многом таких показателей удалось добиться благодаря комплексной работе, проводимой железнодорожниками. В течение полугода для школьников провели лекции и беседы о правилах нахождения на объектах железнодорожного транспорта, в которых поучаствовали около тысячи ребят.

В результате свыше 200 рейдов, проведённых вместе с сотрудниками транспортной полиции, задержано около 700 нарушителей, 477 человек привлечены к административной ответственности.

На 14 пешеходных переходах заменили настилы и резинокордовое покрытие, а также обновили асфальтовое покрытие и разметку. Установили 26 знаков по безопасности и освободили от кустарника более 3 гектаров полосы отвода в местах переходов.

МЖД призывает граждан к соблюдению правил безопасности на объектах железной дороги и переходить пути только в установленных местах.