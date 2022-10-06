За поддельные водительские права рязанец получил 6 месяцев ограничения свободы

Железнодорожный районный суд Рязани назначил местному жителю наказание за использование поддельных водительских прав. 24-летний рязанец получил 6 месяцев ограничения свободы, сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В июле 2022 года молодой человек купил поддельный документ в интернете. С ним он ездил до того момента, как инспектор ГИБДД усомнился в подлинности прав.

Эксперты установили: водительское удостоверение изготовлено копировально-множительным способом.

Приговор в законную силу не вступил, его можно обжаловать в суде вышестоящей инстанции.

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