Четверг, 6 октября, 2022
7info

За поддельные водительские права рязанец получил 6 месяцев ограничения свободы

На главнуюНовости Рязани
Business фото создан(а) freepik - ru.freepik.com

Железнодорожный районный суд Рязани назначил местному жителю наказание за использование поддельных водительских прав. 24-летний рязанец получил 6 месяцев ограничения свободы, сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В июле 2022 года молодой человек купил поддельный документ в интернете. С ним он ездил до того момента, как инспектор ГИБДД усомнился в подлинности прав.

Эксперты установили: водительское удостоверение изготовлено копировально-множительным способом.

Приговор в законную силу не вступил, его можно обжаловать в суде вышестоящей инстанции.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 4 (912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/